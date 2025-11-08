Россия и США
8 ноября, 15:03

В Тернополе украинец выпал из окна пятого этажа при попытке побега от ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Мужчина выпал из окна территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент произошёл в административном центре Тернопольской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Тернополяне».

На данный момент известно лишь то, что пострадавший упал с высоты пятого этажа, но остался жив. Его доставили в реанимацию. На месте происшествия проводятся следственные действия.

По версии, распространённой пресс-службой военкомата, случившееся произошло не по вине сотрудников ТЦК. Согласно заявлению ведомства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина в помещении санузла самостоятельно снял стеклопакет, из собственной одежды соорудил подобие верёвки, но при спуске не удержался и рухнул вниз.

Одесская блогерша получила срок за видео о мобилизации в TikTok
Одесская блогерша получила срок за видео о мобилизации в TikTok

Варварские методы мобилизации киевского режима давно известны миру. Ситуация настолько плоха, что люди отбиваются от сотрудников ТЦК любыми доступными методами. Неравнодушная к чужому горю жительница Украины помогла молодому человеку избежать насильственного призыва, бросив банку солений в сотрудников ТЦК, которые пытались силой затолкнуть его в микроавтобус. Благодаря этому вмешательству парню удалось сбежать.

