В Одессе женщина получила условный срок на пять лет из-за публикаций в TikTok, где демонстрировалась работа военкоматов по мобилизации. О данном судебном решении проинформировало читателей издание «Страна».

Как установило следствие, ролики, набравшие значительное количество просмотров, сопровождались комментариями, которые побуждали к уклонению от армейской службы и, по версии обвинения, могли быть использованы против Украины. Отмечается, что аудитория аккаунта обвиняемой в соцсети превышает 150 тысяч человек.

С момента объявления всеобщей мобилизации на Украине, которая регулярно продлевается, в социальных сетях стали массово появляться соответствующие видеоматериалы. Они запечатлели процесс силового призыва и конфликтные ситуации, возникающие между представителями ТЦК и местными жителями в разных городах. В связи с острым недостатком военнослужащих сотрудники центров комплектования проводят активные рейды, в ходе которых мужчин задерживают и насильно помещают в автомобили, что и становится сюжетом для многочисленных съёмок.

Беззаконие Киевского режима весьма масштабно. Еврокомиссия зафиксировала случаи применения пыток в тюрьмах на Украине. Она также указала на необходимость изменения негативной ситуации и исправление всех ошибок.