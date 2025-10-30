Зеленский снова продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Обложка © Gettyimages / Thierry Monasse
Владимир Зеленский в очередной раз продлил военное положение и мобилизацию на Украине ещё на 90 дней — до 3 февраля 2026 года. Он подписал соответствующие законы, говорится в сообщении Верховной рады.
Это уже 17-е продление чрезвычайных мер на Украине. Ранее его одобрил украинский парламент.
С продлением военного положения сохраняются ограничения на проведение выборов всех уровней, запрет на выезд за границу для военнообязанных мужчин, а также усиленный контроль за общественным порядком.
