Зеленский снова продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Владимир Зеленский в очередной раз продлил военное положение и мобилизацию на Украине ещё на 90 дней — до 3 февраля 2026 года. Он подписал соответствующие законы, говорится в сообщении Верховной рады.

Это уже 17-е продление чрезвычайных мер на Украине. Ранее его одобрил украинский парламент.

С продлением военного положения сохраняются ограничения на проведение выборов всех уровней, запрет на выезд за границу для военнообязанных мужчин, а также усиленный контроль за общественным порядком.