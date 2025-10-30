Экс-депутат Рады не исключил отставки Сырского, сравнив положение ВСУ с лунной походкой Майкла Джексона
Обложка © ТАСС / Zuma
Ряд украинских СМИ сообщает, что в ВСУ грядут серьёзные перестановки и Владимир Зеленский рассматривает отставку главнокомандующего Александра Сырского. Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил Life.ru, что глава киевского режима может сделать генерала крайним из-за провалов своей армии.
Ситуацию на фронте для ВСУ экс-нардеп сравнил с лунной походкой Майкла Джексона: когда танцовщик движется назад, а имитирует ногами движение вперёд.
«Это тактика наступлений Зеленского. Он товарищ творческий», — добавляет политик.
По словам Олейника, мнение об «успехах» ВСУ сейчас поменяли даже те депутаты Рады, которые обычно уверяли в продвижении украинских войск.
«Они говорят: «Да, мы наступаем, только движемся в сторону Сум, а дальше будем двигаться в сторону Киева», — рассказал бывший депутат.
Он обратил внимание, что Сырский начал буквально неделю назад готовить украинское общество к тому, что ситуация на фронте — не его вина, а вина командиров подразделений. Мол, это они его неверно информировали, а он из-за этого неверно информировал Зеленского. В итоге этот клубок лжи докатился и до Дональда Трампа.
А теперь принцип простой: когда были какие-то успехи, вот эта авантюра с Курском, Зеленский и Сырский ели вместе сладкую ягодку, а горькую ягодку Зеленский абсолютно не хочет есть сам. Поэтому надо найти не виновного, потому что виновный — Зеленский, а крайнего. И вот таким крайним сейчас определяют Сырского. Его, во-первых, не любят в армии, потому что он считается генералом-мясником, который бросает на мясные штурмы. А что ему делать, когда Зеленский, по сути, отдаёт такие безумные приказы? Зеленский и Сырский — это два сапога пара. Но в данном случае надо кого-то принести в жертву.
Олейник не исключает, что в этой ситуации отставка Сырского действительно возможна и Запад не будет против, потому что на смену главкому найдут «парочку негодяев, которые будут не хуже выполнять преступные приказы».
