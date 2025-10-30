Экс-депутат Рады не исключил отставки Сырского, сравнив положение ВСУ с лунной походкой Майкла Джексона

А теперь принцип простой: когда были какие-то успехи, вот эта авантюра с Курском, Зеленский и Сырский ели вместе сладкую ягодку, а горькую ягодку Зеленский абсолютно не хочет есть сам. Поэтому надо найти не виновного, потому что виновный — Зеленский, а крайнего. И вот таким крайним сейчас определяют Сырского. Его, во-первых, не любят в армии, потому что он считается генералом-мясником, который бросает на мясные штурмы. А что ему делать, когда Зеленский, по сути, отдаёт такие безумные приказы? Зеленский и Сырский — это два сапога пара. Но в данном случае надо кого-то принести в жертву.