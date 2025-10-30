Россия и США
30 октября, 03:02

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправился на фронт

Александр Сырский. Обложка © ТАСС / EPA / VITALII NOSACH

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский совершает рабочую поездку на линию фронта. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале военного корреспондента Юрия Котенка.

По данным корреспондента, Сырский пообещал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому деблокировать ВСУ в Мирнограде (Димитрове) и вернуть контроль над войсками на покровском направлении. В том же сообщении журналист выразил надежду на ликвидацию главнокомандующего.

«Шанс поймать иуду Сырского и послать его штабу «бандероль» в виде пары-тройки фугасных авиабомб (ФАБ) есть», — написал Котенок.

Ранее украинский нардеп Марьяна Безуглая обвинила Сырского в регулярной лжи об успехах ВСУ. Она опровергла заявление украинской армии о полном освобождении села Торское на Лиманском направлении. Депутат Рады обвинила командующего в распространении недостоверной информации о ситуации на фронте. Она также заявила, что российские подразделения уже находятся в пределах таких городов, как Покровск (Красноармейск), Константиновка и Купянск, подчеркнув, что ВСУ теряют крайний оборонительный рубеж, за которым следуют стратегически важные населённые пункты.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

