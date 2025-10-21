Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 октября, 09:36

На Украине в 17-й раз продлили мобилизацию и военное положение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании одобрила продление действия военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 дней — с 5 ноября 2025 года по 3 февраля 2026 года. Это решение стало уже 17-м продлением мер, введённых в феврале 2022 года.

Инициатива исходила от Владимира Зеленского, который накануне, 20 октября, внёс в парламент соответствующие законопроекты. За принятие постановления проголосовало 276 народных депутатов, что превысило необходимый минимум в 226 голосов. Законопроекты №12025 и №12026 были поддержаны подавляющим большинством коалиции, несмотря на дискуссии в оппозиционных кругах относительно необходимости дальнейшего ужесточения мер.

С продлением военного положения сохраняются ограничения на проведение выборов всех уровней, запрет на выезд за границу для военнообязанных мужчин, а также усиленный контроль за общественным порядком.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
