20 октября, 08:10

Солдаты ВСУ отбили украинца у ТЦК в Днепродзержинске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

В Днепродзержинске военнослужащие ВСУ, находившиеся в отпуске, распугали отряд ТЦК и отбили у них местного мужчину. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

«Для тех, кто считает, что здесь одни кастрюли… Чувствуется «всенародная любовь» к «воинам света», — передаёт он слова местного жителя.

Вероятно, этих солдат когда-то тоже загребли на фронт сотрудники ТЦК, но помочь им отбиться тогда было некому.

«Кастрюлями» и всеми возможными производными от этого слова на Украине называют ярых сторонников европейской интеграции. Они выходили на митинги в 2014 году буквально с кастрюлями и дуршлагами на голове.

Ранее в Одесской области грузовик насмерть сшиб двух сотрудников ТЦК возле передвижного блокпоста. Оба военных погибли, а водитель потом сказал, что просто их «не заметил».

