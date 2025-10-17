В Одесской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли двое сотрудников ТЦК. Инцидент произошёл на автодороге вблизи села Сухой Лиман, где 63-летний водитель грузового автомобиля совершил наезд на военных, находившихся возле передвижного блокпоста.

В Одесской области грузовик насмерть сбил двух сотрудников ТЦК. Обложка © Telegram / Одесса

«63-летний водитель грузовика совершил наезд на двух военнослужащих, которые находились возле передвижного блокпоста. Водитель пояснил: он их не заметил», — сообщается на официальном сайте Национальной полиции региона.

По предварительной информации, оба военнослужащих погибли на месте происшествия.

Согласно данным украинского издания «Страна.ua», погибшие являлись сотрудниками одного из территориальных центров комплектования (аналог военкомата). В ходе проверки установлено, что водитель фуры не находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о его задержании и избрании меры пресечения по факту совершённого наезда.

Ранее сообщалось, что активисты «Русского Херсона» поджигают дома украинских военкомов на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. По данным подполья, в регионе растёт напряжённость между ТЦК и населением. В августе пророссийские подпольные источники также сообщали о применении сотрудниками ТЦК огнестрельного оружия против жителей Херсонской и Запорожской областей.