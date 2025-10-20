Сектор Газа
20 октября, 08:31

Зеленский внёс в Раду проект о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней

Лидер киевского режима Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект, предлагающий продлить на Украине военное положение и мобилизацию ещё на 90 дней.

Таким образом, эти меры продлятся как минимум до февраля.

Кстати, в Раде считают, что военное положение не отменят даже после заключения перемирия или подписания мироного договора. Украине придётся искать деньги на содержание огромной армии, ведь Россия «никуда не денется».

Зеленский считает, что конфликт на Украине приблизился к завершению

Ранее в ходе визита Зеленского в США американский президент заявил, что не только Украина, но и Россия должна получить гарантии безопасности. В этот момент лица киевской делегации несколько поменялись, хотя за минуту до этого Зеленский кричал, что не отдаст РФ ни пяди земли.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
