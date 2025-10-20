Лидер киевского режима Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект, предлагающий продлить на Украине военное положение и мобилизацию ещё на 90 дней.

Таким образом, эти меры продлятся как минимум до февраля.

Кстати, в Раде считают, что военное положение не отменят даже после заключения перемирия или подписания мироного договора. Украине придётся искать деньги на содержание огромной армии, ведь Россия «никуда не денется».

Ранее в ходе визита Зеленского в США американский президент заявил, что не только Украина, но и Россия должна получить гарантии безопасности. В этот момент лица киевской делегации несколько поменялись, хотя за минуту до этого Зеленский кричал, что не отдаст РФ ни пяди земли.