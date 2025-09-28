«Россия никуда не денется»: В Раде нашли повод для бесконечной мобилизации на Украине

Мобилизация и военное положение на Украине будут продолжаться и после заключения перемирия или достижения мирного соглашения. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Если кто-то думает, что перемирие — и сразу все процессы вернулись к 2021 году и все будет так же, то точно нет. Например, отменят ли сразу военное положение? Я сомневаюсь, потому что Россия никуда не денется», — сказал он в эфире YouTube-канала «Говорит большой Львов».

По мнению Костенко, Украина будет вынуждена содержать армию численностью от 600 до 800 тысяч человек из-за присутствия около 700 тысяч российских военнослужащих у границы. Нардеп подчеркнул, что численность украинских вооружённых сил будет определяться уровнем гарантий безопасности, предоставленных Киеву.

Ранее Костенко заявил, что Украина набирает только половину нужного количества военнослужащих для формирования бригад. Он также предложил ввести ограничения на выезд из страны для молодых людей.