$200 за бусифицированного: В Раде рассказали, сколько стоит жизнь украинца

Сотрудники украинских военкоматов получают денежные премии в размере 200 долларов (16 718 тысяч рублей) за каждого насильственно мобилизованного гражданина. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём блоге.

«Премия патрулю военкомата за одного бусифицированного (так на Украине называют насильно мобилизованных мужчин, которых хватают на улице и сажают в транспорт военкомата) — 8 тысяч гривен (200 долларов)», — написал нардеп в соцсетях.

С февраля 2022 года на Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась властями. В условиях критической нехватки личного состава в армии сотрудники военкоматов активизировали рейды по общественным местам. По многочисленным свидетельствам, в ходе этих мероприятий допускаются избиения задержанных.