$200 за бусифицированного: В Раде рассказали, сколько стоит жизнь украинца
Нардеп Дубинский: Украинские военкомы получают $200 за мобилизованного
ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Сотрудники украинских военкоматов получают денежные премии в размере 200 долларов (16 718 тысяч рублей) за каждого насильственно мобилизованного гражданина. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём блоге.
«Премия патрулю военкомата за одного бусифицированного (так на Украине называют насильно мобилизованных мужчин, которых хватают на улице и сажают в транспорт военкомата) — 8 тысяч гривен (200 долларов)», — написал нардеп в соцсетях.
С февраля 2022 года на Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась властями. В условиях критической нехватки личного состава в армии сотрудники военкоматов активизировали рейды по общественным местам. По многочисленным свидетельствам, в ходе этих мероприятий допускаются избиения задержанных.
Ранее Life.ru рассказывал, как в плен к украинским военным попал церковный староста храма Украинской Православной Церкви. Этот инцидент произошёл в Черниговской области, где мужчина спокойно шёл по улице и направлялся в храм. Он собирался подготовиться к предстоящему празднику, однако его задержали сотрудники ТЦК.