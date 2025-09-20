«Годен на мясо»: Украинский призывник рассказал, как попал в армию «глухим и глупым»

Боец ВСУ Александр Проценко, находящийся в плену, заявил, что был принудительно мобилизован украинскими силовиками, несмотря на наличие инвалидности. Об этом он рассказал на допросе в Минобороны РФ.

По словам Проценко, 8 марта сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) задержали его, доставили в военкомат и впоследствии отправили в часть. Военнослужащий добавил, что при первой же возможности сознательно пошёл на сдачу в плен, поскольку не хотел участвовать в боевых действиях.

«Нас штурманули, напали на окоп. Я сдался. Если честно, я был и рад, чтобы сдаться.... Потому что я не хочу воевать. Очень хорошо ко мне относятся...... Ко мне намного лучше относятся здесь, чем было в учебке в армии. Побратимы, лучше сдавайтесь в плен. Посмотрите на меня. Я попал в армию глухим и глупым. Я не виноват, что я такой. Но наше государство посчитало, что я годен.... Нас всех гребут и отправляют на мясо», — сказал пленный боец ВСУ.

Проценко также отметил, что условия содержания в плену значительно лучше, чем те, в которых он находился во время прохождения подготовки в ВСУ. Он призвал других украинских военнослужащих сложить оружие, заверив, что сдавшихся ждёт хорошее обращение.