«Их нужно призывать»: В Раде захотели вновь закрыть границы Украины для молодёжи

«Закройте границы, и они никуда не уедут… У нас самые большие проблемы на Украине — экономика и мобилизация. То, что у нас не хватает людей, я сейчас не говорю, что их нужно призывать. Мы постоянно говорим, что у нас плохая подготовка. Мы должны ещё со школы, тем более кому 18-22, как минимум этих людей обучать», — сказал Костенко, отвечая на вопрос украинского журналиста.