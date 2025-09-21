Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 17:47

«Их нужно призывать»: В Раде захотели вновь закрыть границы Украины для молодёжи

Нардеп Костенко призвал вновь закрыть границы Украины для выезда молодёжи

Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин

Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин

Депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире украинских телеканалов заявил, что Украина набирает только половину нужного количества военнослужащих для формирования бригад. Он также предложил ввести ограничения на выезд из страны для молодых людей.

«Закройте границы, и они никуда не уедут… У нас самые большие проблемы на Украине — экономика и мобилизация. То, что у нас не хватает людей, я сейчас не говорю, что их нужно призывать. Мы постоянно говорим, что у нас плохая подготовка. Мы должны ещё со школы, тем более кому 18-22, как минимум этих людей обучать», — сказал Костенко, отвечая на вопрос украинского журналиста.

Нардеп отметил, что ситуация с мобилизацией улучшилась за последние полгода. По его словам, прогресс заметен, когда удается набрать хотя бы половину необходимого личного состава для формирования боевых бригад и резервов. Он подчеркнул, что речь идёт об укреплении обороны, а не о контрнаступательных действиях.

$200 за бусифицированного: В Раде рассказали, сколько стоит жизнь украинца
$200 за бусифицированного: В Раде рассказали, сколько стоит жизнь украинца

Напомним, в связи с недавним снятием запрета на выезд с Украины для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, на границе с Польшей образовались внушительные очереди. Значительное число молодых граждан Украины принимает решение о выезде за рубеж.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar