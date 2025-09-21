«Их нужно призывать»: В Раде захотели вновь закрыть границы Украины для молодёжи
Нардеп Костенко призвал вновь закрыть границы Украины для выезда молодёжи
Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин
Депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире украинских телеканалов заявил, что Украина набирает только половину нужного количества военнослужащих для формирования бригад. Он также предложил ввести ограничения на выезд из страны для молодых людей.
«Закройте границы, и они никуда не уедут… У нас самые большие проблемы на Украине — экономика и мобилизация. То, что у нас не хватает людей, я сейчас не говорю, что их нужно призывать. Мы постоянно говорим, что у нас плохая подготовка. Мы должны ещё со школы, тем более кому 18-22, как минимум этих людей обучать», — сказал Костенко, отвечая на вопрос украинского журналиста.
Нардеп отметил, что ситуация с мобилизацией улучшилась за последние полгода. По его словам, прогресс заметен, когда удается набрать хотя бы половину необходимого личного состава для формирования боевых бригад и резервов. Он подчеркнул, что речь идёт об укреплении обороны, а не о контрнаступательных действиях.
Напомним, в связи с недавним снятием запрета на выезд с Украины для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, на границе с Польшей образовались внушительные очереди. Значительное число молодых граждан Украины принимает решение о выезде за рубеж.