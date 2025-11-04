Россия и США
4 ноября, 13:32

Еврокомиссия зафиксировала случаи применения пыток в тюрьмах на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victoria OM

Еврокомиссия подтвердила, что в украинских тюрьмах регулярно применяются пытки. Об этом говорится в её ежегодном докладе по расширению.

«Пытки и жестокое обращение с заключёнными являются одной из проблем пенитенциарной системы Украины, которая требует реформирования», — говорится в документе.

В докладе подчёркивается, что система исполнения наказаний на Украине нуждается в изменениях, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза. Еврокомиссия указывает на необходимость реформирования тюремного надзора и улучшения условий содержания заключённых.

Ранее стало известно, что на Украине российских военных подвергают пыткам, в том числе используют электрические стулья и проводят псевдомедицинские эксперименты. Обменявшиеся бойцы рассказывали о систематических избиениях, издевательствах и экспериментах с лекарствами, а одного из однополчан якобы затравили собаками до смерти. Украина «нафарширована тайными тюрьмами», куда попадают пленные, обычно в подвальные помещения, где создаются крайне тяжёлые условия для содержания.

Милена Скрипальщикова
