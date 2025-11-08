В Виннице машина с военкомами дважды сбила пытавшегося помешать мобилизации украинца

Автомобиль с сотрудниками ТЦК (украинский аналог военкомата) в Виннице совершил наезд на гражданина, пытавшегося воспрепятствовать насильственной мобилизации. Об этом инциденте сообщает издание «Страна.ua».

Машина с сотрудниками ТЦК дважды сбила человека. Видео © Telegram / Политика страны

На опубликованной видеозаписи запечатлён кроссовер с сотрудниками ТЦК и задержанным ими мужчиной, который оказался со всех сторон окружён четырьмя гражданами. Протестующие удерживали двери транспортного средства, двое человек расположились непосредственно перед автомобильным капотом. Несмотря на это, «людоловы» начали движение, едва не сбив одного из мужчин, после чего включили заднюю передачу.

Вторая попытка отъехать от места происшествия сопровождалась разгоном машины, несмотря на присутствие мужчины на капоте. На следующем видеофрагменте видно, как транспортное средство на скорости примерно 20 км/ч резким манёвром сбросило человека с капота, после чего тот оказался на проезжей части без сознания.

Как ранее сообщал Life.ru, 2 ноября в Днепропетровске, в помещении территориального центра комплектования, мобилизованный украинец взорвал гранату. В момент происшествия в здании находились сотрудники ТЦК.