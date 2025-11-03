Россия и США
3 ноября, 05:04

В Днепропетровске мобилизованный подорвал гранату при сотрудниках ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Мобилизованный в Днепропетровске украинец совершил подрыв гранаты в присутствии сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющих функции военкоматов. Об этом сообщает Telegram-канал «Шёпот Фронта».

«В Днепропетровске, при паковании ТЦК, ещё один «ухилянт» подорвал (гранату. — Прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что происшествие случилось 2 ноября. Другие детали не приводятся.

Ранее в Одессе группа возмущённых граждан перевернула микроавтобус, на котором прибыли сотрудники ТЦК к местному рынку. Инцидент произошёл после того, как военкомы попытались насильно увезти одного из мужчин. По словам очевидцев, военкомы пытались запихнуть в свой «чёрный воронок» одного из мужчин, после чего поднялась волна возмущения. Сами работники ТЦК успели сбежать от гнева одесситов и укрылись на рынке. Позже за ними прибыла полиция и увезла на своих машинах.

