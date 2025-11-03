В Днепропетровске мобилизованный подорвал гранату при сотрудниках ТЦК

Ранее в Одессе группа возмущённых граждан перевернула микроавтобус, на котором прибыли сотрудники ТЦК к местному рынку. Инцидент произошёл после того, как военкомы попытались насильно увезти одного из мужчин. По словам очевидцев, военкомы пытались запихнуть в свой «чёрный воронок» одного из мужчин, после чего поднялась волна возмущения. Сами работники ТЦК успели сбежать от гнева одесситов и укрылись на рынке. Позже за ними прибыла полиция и увезла на своих машинах.