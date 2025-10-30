Разъярённая толпа одесситов перевернула автобус ТЦК и отбила парня у военкомов

В Одессе разъярённая толпа опрокинула микроавтобус, на котором приехали к местному рынку сотрудники ТЦК (Территориальный центр комплектования, военкомат). Кадры появились в украинских пабликах. По словам очевидцев, военкомы пытались запихнуть в свой «чёрный воронок» одного из мужчин, после чего поднялась волна возмущения.

В Одессе люди опрокинула автобус ТЦК. Видео © Одесса Инфо

Сами работники ТЦК успели сбежать от гнева одесситов и укрылись на рынке. Позже за ними прибыла полиция и увезла на своих машинах. Официальных комментариев местные власти не давали. Неизвестно, попали ли под ответственность мужчины, давшие отпор военкомам и вступившиеся за своего земляка.

Ранее Life.ru сообщал о смерти мобилизованного в учебном центре ВСУ. 35-летний Вячеслав Бек из Ужгорода, страдавший тяжёлой формой сахарного диабета, был доставлен в учебный центр, через сутки он стал жаловаться на ухудшение самочувствия. Однако военкомы не вызвали ему медиков.