Около 50 украинцев ежедневно предпринимают попытки бежать в соседнюю Румынию. Для многих это становится последним шансом сохранить жизнь и свободу. Но дорога оказывается полна опасностей и требует значительных финансовых затрат. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Украинцы готовы платить тысячи долларов, чтобы сбежать в Румынию. Видео© Telegram/ SHOT

Чтобы добраться до границы, каждому приходится платить огромные суммы денег — порядка 10 тысяч долларов. Затем следует переправа через реку Тису, за которую дополнительно потребуется заплатить ещё 7 тысяч. Другие выбирают более долгий, но менее заметный путь через горные тропы и леса, обходя таким образом блокпосты. Этот вариант обходится примерно в $8 тысяч, однако он значительно увеличивает шансы быть пойманным или подвергнуться нападению местных животных.

Организацией таких опасных маршрутов занимаются специальные кураторы, чаще всего бывшие военные. Они планируют маршруты, следят за обстановкой на границе и проводят подготовку групп, состоящих обычно из трёх-десяти человек. Во время путешествия группе предстоит пройти сложную дорогу, преодолеть искусственно созданные препятствия вроде рвов и ограждений, постоянно рискуя своей жизнью. После преодоления всех преград беженцы сдаются румынским властям и направляются в центры временного размещения, где получают помощь и поддержку. Число жертв при переходе границы остаётся высоким — несколько сотен человек погибают каждый месяц.

Ранее Life.ru сообщал, что украинцы начали массово бежать из Киева и других городов Украины из-за губительно политики Владимира Зеленского. Сейчас действия главы киевского режима направлены на эскалацию конфликта и принудительную мобилизацию.