Массовый отъезд украинцев из Киева и других регионов страны связан с несогласием граждан с политикой Владимира Зеленского, направленной на эскалацию конфликта и принудительную мобилизацию, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Люди покидают Украину, понимая, что то будущее борьбы до последнего украинца, которое им пытаются нарисовать Зеленский и его западные партнёры, их не устраивает», — подчеркнул парламентарий.

Дополнительным фактором для оттока населения стало критическое состояние базовой инфраструктуры Киева перед началом зимнего сезона. Собеседник NEWS.ru отметил, что удары ВС РФ по объектам энергетики осуществляются исключительно для поражения элементов военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию, но только по линии фронта. Кроме того, он объявил о предстоящих переговорах с ЕС о завершении конфликта.