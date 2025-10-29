В США назвали единственный путь для Украины

Единственным путём к завершению конфликта на Украине является достижение сторонами компромисса через переговоры. Такое мнение высказало американское аналитическое издание Responsible Statecraft.

«Единственный выход из замкнутого круга эскалации на Украине — компромисс путём переговоров», — приводится позиция издания.

В материале отмечается, что для достижения мира необходимо решить ключевые вопросы безопасности обеих сторон таким образом, чтобы ни одна из них не чувствовала себя ущемлённой или находящейся под угрозой.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский сообщил о намерении «коалиции желающих» разработать план прекращения огня в течение 7-10 дней. Он уточнил, что документ будет содержать несколько конкретных пунктов, направленных на стабилизацию ситуации на линии соприкосновения.