Посол Мирошник назвал конфликт России с Украиной неожиданным

Российский дипломат Родион Мирошник признался, что более десяти лет назад конфликт между Россией и Украиной казался ему невозможным. Своё мнение он высказал в интервью РИА «Новости».

«Тогда казалось, что все, даже самые рьяные радикальные украинские политики, всё равно постараются найти вариант политического разрешения и никогда не пойдут на такие кровавые действия», — сказал он.

Посол добавил, что первым неожиданным ударом стала атака украинских военных на Луганск 2 июня 2014 года, свидетелем которой он лично стал, находясь на центральной площади города.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в возможности урегулирования украинского кризиса, отметив его неожиданную сложность по сравнению с другими разрешёнными им ранее восемью конфликтными ситуациями. Американский лидер констатировал, что достижение мира на Ближнем Востоке оказалось менее трудной задачей, чем поиск решения в противостоянии между Украиной и Россией, но при этом сохранил оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования.