На этой неделе представители Украины и Евросоюза проведут переговоры для обсуждения деталей плана по завершению конфликта. Об этом заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства Нидерландов Давидом ван Вилом.

Встреча запланирована на 31 октября или 1 ноября. Предполагается, что план станет «основой для дальнейших дипломатических шагов».

«Это план, с которого начинается дипломатия. И, в принципе, он является основным. Я понимаю это прекрасно, и все понимают, что после прекращения огня и имея понимание гарантий безопасности, возобновить агрессию, если есть сильные гарантии безопасности, России будет очень сложно. Поэтому этот план примерно на это и сфокусирован», — цитирует Зеленского «Суспiльне».

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Украине планируют выделить дополнительную военную помощь на сумму около двух миллиардов долларов в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен обеспечить устойчивую поддержку Киеву в долгосрочной перспективе, отметив важность выделения значительных средств на закупку вооружений.