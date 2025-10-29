Украине планируют выделить дополнительную военную помощь на сумму около двух миллиардов долларов в ближайшие месяцы. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью Bloomberg TV.

Он подчеркнул, что Вашингтон намерен обеспечить устойчивую поддержку Киеву в долгосрочной перспективе, отметив важность выделения значительных средств на закупку вооружений, необходимых Украине для самообороны.

«Прямо сейчас мы создали систему, в которой обязательства как бы пролонгируются. У нас, вероятно, есть ещё 2 миллиарда долларов или больше, которые поступят в ближайшие несколько месяцев — мы ожидаем, что это произойдёт очень скоро. В начале декабря состоится встреча министров иностранных дел, которая, скорее всего, подведёт итог», — добавил Уитакер.

Дипломат также коснулся вопроса финансирования военной помощи Украине в 2026 году. По его словам, ключевым станет обеспечение устойчивости поставок вооружений.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о достижении новых договоренностей с Великобританией и Францией о поставках оружия. Франция намерена предоставить Украине дополнительные истребители Mirage, а Великобритания продолжит поставки средств противовоздушной обороны, включая ракеты и дроны-перехватчики. Первые французские самолёты Mirage были поставлены Украине в феврале текущего года, однако точное количество переданной авиатехники остаётся неизвестным.