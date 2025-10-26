Сектор Газа
Зеленский сообщил о новых поставках вооружений от Великобритании и Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В вечернем видеообращении главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о новых договорённостях с западными партнёрами. По его словам, Франция предоставит Украине дополнительные истребители Mirage, а Великобритания продолжит поставки средств противовоздушной обороны, включая ракеты и дроны-перехватчики.

Первые французские самолёты Mirage Украина получила ещё в феврале текущего года, однако точное количество поставленной авиатехники так и не было раскрыто. При этом известно, что как минимум один из полученных истребителей разбился из-за технической неисправности.

Зеленский признал тяжёлое положение ВСУ в Покровске
Ранее сообщалось, что украинцы не ценят помощь от союзников. Недавно на украинских интернет-площадках в продаже нашли армейские носки, входящие в состав военной помощи от Италии. В описании товара указано, что носки предназначены для использования с армейскими берцами и соответствуют европейским военным стандартам.

