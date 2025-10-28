Швейцарская фирма осуществляет выпуск украинской ракеты «Рута». Об этом рассказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он полагает, что в связи с этим, Незалежная сможет собирать это оружие лишь из импортных компонентов.

«Ракета «Рута» разработана швейцарской компанией, но владельцем является гражданин Украины, который просто зарегистрировал свою компанию в Швейцарии. Соответственно, у швейцарских властей возникает много вопросов, потому что формально страна является нейтральной, а получается, что она якобы занимается производством оружия для Украины», — пояснил Кнутов в беседе с NEWS.ru.

Специалист отметил, что российским разведывательным органам приходится решать непростую задачу по мониторингу каналов поставок вооружения на Украину. Для результативного противодействия, по его убеждению, необходимо наносить удары с применением комплексов типа «Искандер», БПЛА «Герань» и крылатых ракет по логистическим узлам.

Кнутов добавил, что неизбежно будет происходить увеличение количества беспилотных аппаратов. В связи с этим, приоритетной задачей является не только модернизация существующих систем, но и создание вооружений, основанных на инновационных физических принципах, таких как лазеры и электромагнитные пушки, которые демонстрировались Китаем на парадах.

По словам эксперта, ракета «Рута», позиционируемая украинской стороной как новейшая разработка, по сути представляет собой недорогой отвлекающий манёвр или приманку. Основная задача вооружения – спровоцировать российские системы противовоздушной обороны.

Кнутов считает, что ключевая цель данного вооружения заключается в истощении запасов дорогостоящих ракет, используемых российскими зенитными установками, путём нацеливания на малозначимые объекты.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о первом боевом применении украинских ракет «Фламинго» и «Рута». По словам главы киевского режима, ВСУ пытаются ударить не одной, а сразу двумя и тремя ракетами.