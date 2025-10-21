Производственная площадка Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде (Днепропетровская область), где собирают коплектующие для украинских ракет «Нептун» и «Гром-2», стала целью удара ВС России. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета.

«Нанесён комбинированный удар по производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде. В частности, речь идёт о Павлоградском механическом заводе, входящем в структуру «Южмаша». На нем производились комплектующие для ракет «Нептун» и «Гром-2», — приводит РИА «Новости» его слова.

Согласно заявлению Рогова, три корпуса завода были разрушены, что привело к нарушению производственного цикла ракет на базе «Южмаша».

Ранее сало известно о начале мощного наступления Армии России в Запорожской области. По данным военкоров, наши войска осуществляют механизированные атаки на трёх направлениях. Техника выдвигалась из района Мирного в сторону Нестерянки и Щербаков, а также из Ильченково – в направлении Новоданиловки.