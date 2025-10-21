Стало известно о начале мощного наступления Армии России в Запорожской области

Российские войска ведут наступление в направлении города Орехов Запорожской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры русской весны».

«Основной удар ВС РФ нанесли со стороны Работино и Новопокровки в направлении Малой Токмачки. Основная часть техники сквозь шквальный огонь врага смогла прорваться в посёлок. Пехота рассеялась и начала зачистку», — говорится в публикации.

Согласно публикации, российские войска уже 24 часа осуществляют механизированные атаки на трёх направлениях в Запорожской области. Техника выдвигалась из района Мирного в сторону Нестерянки и Щербаков, а также из Ильченково – в направлении Новоданиловки.

Ранее Life.ru сообщал о продвижении российских войск в Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ установили контроль над промышленной зоной Херсона на левом берегу Днепра и дачными посёлками на островах в низовьях реки, что свидетельствует о начале операции по освобождению города.