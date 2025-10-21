Вооружённые силы России сосредоточили значительные группировки войск в районе Купянска Харьковской области и начали продвижение в южном направлении. Об этом сообщает медиа-ресурс «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на данные украинского аналитического проекта DeepState.

«Ближайшие недели станут решающими для судьбы Купянска. Либо ВСУ найдут резервы для стабилизационных действий, либо, к сожалению, ВС РФ накопят критическую массу своей пехоты», — цитирует источник аналитиков, работающих на Главное управление разведки Украины.

Несмотря на попытки ВСУ контратаковать, российские войска накопили достаточные силы для штурма южной части города.

Также сообщается о наступательных действиях российских подразделений к востоку от Купянска, где войска продвигаются из района Степовой Новосёловки. По оценкам украинских аналитиков, текущая оперативная обстановка в городе продолжает складываться в пользу ВС РФ.

Ранее стало известно, что наши бойцы смогли поднять флаг Российской Федерации над зданием районной администрации Купянска. В настоящее время в городе не утихают бои.