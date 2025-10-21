Появились первые фото новой российской бомбы повышенной дальности с реактивным модулем

На фото показали бомбу повышенной дальности с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Кадры продемонстрировал Telegram-канал «Война История Оружие». Предполагается, что боеприпас — новая версия «умной» ФАБ с реактивным двигателем, позволяющая поражать цели на расстоянии более 100 км.

Российская бомба УМПК с удлинённой хвостовой частью и реактивным двигателем. Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

«Предположительно, тот самый новый ФАБ УМПК с реактивным двигателем, что позволяет летать на расстояние более 100 км», — говорится в публикации.

На кадрах показан боеприпас с раскрывающимися крыльями модуля планирования и удлинённой хвостовой частью. Ранее на Украине сообщали, что среди обломков УМПК находили малогабаритные реактивные двигатели, предположительно китайские SW800Pro. По мнению экспертов, отсек в задней части бомбы предназначен для размещения силовой установки.

Российская бомба УМПК с удлинённой хвостовой частью и реактивным двигателем. Фото © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

На видео саперы демонстрируют обезвреживание упавшей ФАБ-500Т с УМПК, у которой задняя часть значительно отличается от стандартной. Возможно, при пуске задняя крышка должна была отлететь, но этого не произошло, из-за чего бомба не долетела до цели.

Ранее сообщалось, что российская фугасная авиационная бомба с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) пролетела около 130 километров и поразила объекты ВСУ в городе Лозовая Харьковской области. Это первое применение данного типа бомбы по Лозовой — важному стратегическому железнодорожному узлу, через который украинские войска осуществляют снабжение и переброску подкреплений на Донецкое и Харьковское направления.