На Украине заявили о крупнейшей атаке ВС РФ ФАБами в Запорожской области
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны
Воздушно-космические силы России применили управляемые авиабомбы ФАБ-500 с унифицированными модулями планирования (УМПК) для ударов по военным целям в Запорожской области. На Украине заявили, что это крупнейшая атака с использованием таких боеприпасов с начала конфликта.
Основными целями стали воинская часть в районе Степногорска и предприятие критической инфраструктуры, сообщает «Военное обозрение», Одновременно удары нанесены по аэропорту «Борисполь» в Киеве, а также по объектам в Чугуеве (Харьковская область) и Кривом Роге (Днепропетровская область).
А днём ранее Life.ru сообщал, как Армия России поразила позиции ВСУ в 138 районах. Так же в Минобороны уточнили, что это масштабная операция, направленная на подавление инфраструктуры, используемой Киевом для атак на регионы РФ.