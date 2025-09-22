На Украине заявили о крупнейшей атаке ВС РФ ФАБами в Запорожской области

Воздушно-космические силы России применили управляемые авиабомбы ФАБ-500 с унифицированными модулями планирования (УМПК) для ударов по военным целям в Запорожской области. На Украине заявили, что это крупнейшая атака с использованием таких боеприпасов с начала конфликта.

Основными целями стали воинская часть в районе Степногорска и предприятие критической инфраструктуры, сообщает «Военное обозрение», Одновременно удары нанесены по аэропорту «Борисполь» в Киеве, а также по объектам в Чугуеве (Харьковская область) и Кривом Роге (Днепропетровская область).