Регион
19 октября, 08:03

Российская ФАБ пролетела 130 километров и впервые ударила по Лозовой

Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Российская фугасная авиационная бомба (ФАБ), оснащённая универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), пролетела 130 километров и поразила город Лозовая в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Это первое применение данного типа бомбы по Лозовой, которая является важным стратегическим железнодорожным узлом. Через него украинские войска осуществляют снабжение и перебрасывают подкрепления на Донецкое и Харьковское направления. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Новости СВО. ВСУ отброшены от Плещеевки, ВС РФ закрепились в центре Красноармейска и вышли к Константиновке, Зеленский хочет затянуть конфликт, 19 октября

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования по объектам газовой и энергетической инфраструктуры на территории Украины. Этот удар стал ответом на террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам, расположенным на территории России.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
