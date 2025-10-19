Российская ФАБ пролетела 130 километров и впервые ударила по Лозовой

Российская фугасная авиационная бомба (ФАБ), оснащённая универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), пролетела 130 километров и поразила город Лозовая в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Это первое применение данного типа бомбы по Лозовой, которая является важным стратегическим железнодорожным узлом. Через него украинские войска осуществляют снабжение и перебрасывают подкрепления на Донецкое и Харьковское направления. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования по объектам газовой и энергетической инфраструктуры на территории Украины. Этот удар стал ответом на террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам, расположенным на территории России.