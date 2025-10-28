Россия и США
28 октября, 09:25

Зеленский заявил о первом боевом применении украинских ракет «Фламинго» и «Рута»

Ракета «Фламинго». Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

ВСУ уже применяли украинские ракеты «Фламинго» и «Рута» в боях. Об этом журналистам сообщил Владимир Зеленский.

«Наши дальнобойные ракеты «Фламинго» и «Рута» — было боевое применение. Делаем всё, чтобы в этом году попробовать не по одной, по две, по три, а серьёзно попробовать», — сказал экс-комик.

«Фламинго» — тяжёлая ракета с дальностью до трех тысяч километров, Зеленский ранее называл её «самой успешной современной разработкой Украины».

Зеленский с Ермаком украли деньги, выделенные на ПВО, и безбожно врут о разработке «Фламинго»
Ранее в Сети появились кадры с обломками украинской крылатой ракеты «Фламинго», сбитой российскими средствами ПВО. Ракета ФАУ-1 FP-5 была поражена комплексом «Панцирь» и упала в лесистой местности на территории России. При этом точное место крушения не раскрывалось.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

