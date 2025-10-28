Зеленский заявил о первом боевом применении украинских ракет «Фламинго» и «Рута»
Ракета «Фламинго». Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
ВСУ уже применяли украинские ракеты «Фламинго» и «Рута» в боях. Об этом журналистам сообщил Владимир Зеленский.
«Наши дальнобойные ракеты «Фламинго» и «Рута» — было боевое применение. Делаем всё, чтобы в этом году попробовать не по одной, по две, по три, а серьёзно попробовать», — сказал экс-комик.
«Фламинго» — тяжёлая ракета с дальностью до трех тысяч километров, Зеленский ранее называл её «самой успешной современной разработкой Украины».
Ранее в Сети появились кадры с обломками украинской крылатой ракеты «Фламинго», сбитой российскими средствами ПВО. Ракета ФАУ-1 FP-5 была поражена комплексом «Панцирь» и упала в лесистой местности на территории России. При этом точное место крушения не раскрывалось.
