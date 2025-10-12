На Украине средства, выделенные на укрепление системы ПВО, присвоила компания Fire Point, тесно связанная с киевским главарём Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. Фирма объявила о разработке украинской ракеты «Фламинго», но фактически просто выкупила лицензию на производство британской ракеты FP-5, сообщили в российских силовых структурах.

Согласно информации правоохранителей, об этом факте объявил украинский правозащитник и бывший депутат Верховной рады Виталий Куприй.

«Средства перенаправили на разработку украинской ракеты «Фламинго», которая в итоге оказалась подозрительно похожей на прототип британской ракеты FP-5, созданной компанией Milanion Group», — приводит комментарий собеседника РИА «Новости».

Он добавил, что никакой реальной разработки украинской ракеты не происходило. На деньги, предназначенные для ПВО, купили лицензию на производство FP-5. Представитель силовых структур также отметил, что командование ВСУ подверглось резкой критике из-за неспособности их системы ПВО противостоять российским дронам и ракетам.

Вместо того чтобы укреплять систему ПВО, киевский режим сосредоточился на разработке собственной ракеты, эффективность которой вызывает значительные сомнения.

Ранее Life.ru сообщал, как Зеленский инициировал расформирование специализированной роты беспилотной авиации после того, как командир этого подразделения дал против него свидетельские показания. Об этом заявил командир роты БПЛА 10-го мобильного отряда погранслужбы Юрий Касьянов. Теперь он опасается за свою жизнь.