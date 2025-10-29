Трамп уверен, что украинский конфликт получится урегулировать

Во время своего выступления на саммите АТЭС в Кёнджу президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп подчеркнул свою убеждённость в возможности урегулирования украинского кризиса.

По словам американского лидера, ему ранее удалось успешно разрешить восемь конфликтных ситуаций, однако ситуация между Украиной и Россией оказалась сложнее, чем ожидалось. Несмотря на это, Трамп выразил надежду на достижение мирного решения и отметил неожиданность ситуации, подчеркнув, что установление мира на Ближнем Востоке оказалось менее трудной задачей, чем разрешение конфликта между двумя странами.