Трамп пообещал, что США выиграют любую войну так, «как никто и никогда»

Соединённые Штаты предпочли бы избегать участия в военных конфликтах, но в случае необходимости готовы одержать в них безоговорочную победу. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, обращаясь к американским военнослужащим на атомном авианосце «Джордж Вашингтон», дислоцированном на военной базе в Йокосуке.

«Отныне, если мы участвуем в войне — мы выиграем её так, как никто и никогда не выигрывал. Вы же знаете, если мы вступим [в войну], мы <...> разбомбим страны. Конечно, лучше не участвовать в войнах — так намного лучше. Но знаете, если мы примем участие — мы победим», — заявил он.

Американский лидер подчеркнул, что в случае вступления в войну США будут действовать максимально эффективно, не ограничивая себя рамками политкорректности. Трамп отметил, что в вопросах национальной безопасности Соединённые Штаты больше не намерены придерживаться каких-либо условностей.

К слову, визит в Японию стал для Трампа первым в рамках второго президентского срока и включал встречи с императором Нарухито и новым премьер-министром Санаэ Такаити.

Ранее сообщалось, что после российских испытаний крылатой ракеты «Буревестник» Дональд Трамп заявил о нахождении американской атомной подводной лодки, вблизи российских территориальных вод.