Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 02:10

Трамп заявил, что США получили крупные заказы от Японии на военную технику

Обложка © Flickr / The White House

Обложка © Flickr / The White House

Американский президент Дональд Трамп заявил о поступлении крупных заказов от Японии на военную технику. Об этом республиканец сообщил в ходе встречи с японским премьер-министром Санаэ Такаити. Трансляция велась Белым домом в соцсети X.

«Я знаю, что вы значительно наращиваете свои военные возможности, и мы получили ваши заказы на очень большое количество новой военной техники», — сказал Трамп Такаити.

Бомбардировщики B-1B ВВС США в понедельник совершили пролёт возле Венесуэлы
Бомбардировщики B-1B ВВС США в понедельник совершили пролёт возле Венесуэлы

А ранее японская ракета нового поколения H3 стартовала с космического центра Танэгасима, выведя на орбиту грузовой беспилотник HTV-X для доставки на МКС. HTV-X — это усовершенствованный корабль доставки, преемник серии HTV, рассчитанный на миссии длительностью до 1,5 года после отсоединения от Международной космической станции.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar