Япония запустила новую ракету H3 с кораблём-беспилотником HTV-X

Японская ракета нового поколения H3 стартовала с космического центра Танэгасима, выведя на орбиту грузовой беспилотник HTV-X для доставки на МКС. Запуск транслировался в прямом эфире на канале JAXA в YouTube и стал важным шагом японской космической программы.

H3-ракета стартовала с Танэгасимы и вывела HTV-X к МКС. Фото © YouTube / JAXA / NASA

HTV-X – это усовершенствованный корабль доставки, преемник серии HTV, рассчитанный на миссии длительностью до 1,5 года после отсоединения от МКС.

Запуска состоялся рано утром в воскресенье, 26 октября. Сейчас инженеры и представители JAXA анализируют телеметрию и следят за процессом стыковки HTV-X с МКС. Запуск этой миссии особенно важен после предыдущих задержек, поскольку до этого его откладывали из-за плохих погодных условий.

