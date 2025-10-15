Российские космонавты первыми в мире озвучили послание для незрячих с борта МКС

Российские космонавты на Международной космической станции впервые в истории записали тифлокомментарий, описав виды Земли с орбиты для людей с нарушениями зрения. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«Тифлокомментирование — методика, делающая визуальную информацию доступной для незрячих людей», — говорится в сообщении.

Экипаж в составе Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого и Олега Платонова провёл уникальный эксперимент, подробно описав горные массивы, пустыни и атмосферу нашей планеты.

Космонавты впервые записали тифлокомментарий на борту МКС. Видео © Telegram/Роскосмос

«Земля с высоты 400 километров кажется очень хрупкой. Когда смотришь на неё через иллюминатор, хочется этот мир сохранить», — поделился впечатлениями Рыжиков.

Для подготовки к проекту космонавты прошли специальный обучающий курс по тифлокомментированию. До конца 2025 года планируется выпустить серию роликов с описанием старта ракеты с Байконура и интерьеров модулей МКС, которые будут размещены на портале «Особый взгляд»

Ранее сообщалось, что NASA раскрыло планы предстоящей лунной миссии, в ходе которой астронавты проведут на поверхности спутника от 8 до 12 суток. Агентство намерено организовать регулярные грузовые поставки для создания инфраструктуры постоянного «базового лагеря» на Луне.