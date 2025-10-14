«Потрясающе!» Американскую блогершу шокировал вкус еды российских космонавтов

Американская блогерша Эмми провела подробную дегустацию шести блюд из рациона российских космонавтов, оценив как вкусовые качества, так и консистенцию продуктов. Своими впечатлениями от необычного гастрономического опыта она поделилась на своём YouTube-канале, на который подписано более 3,2 млн человек.

В ходе тестирования блогерша последовательно продегустировала свинину с овощами, рассольник, творог с черносмородиновым пюре, мясное пюре, борщ и творог с облепихой. Особые нарекания вызвала у блогерши специфическая текстура продуктов и неудобство употребления через тюбик с мундштуком.

«Рассольник ощущается как тюремная баланда, мне вообще не нужно жевать или прикладывать каких-либо усилий. Ощущение, будто меня наказывают», — говорит Эмми, но признаётся, что это всё же интересно и вкусно.

Особо она выделила творог с черносмородиновым пюре, который, по её словам, стал её фаворитом – «он как сливочный сыр с лёгким послевкусием фруктов». Текстура, хотя и не идеально гладкая, не испортила впечатление, и она оценила его как «очень вкусный и интересный». После этого Эмми подогрела мясное пюре и борщ. Мясное пюре, несмотря на тюбиковую упаковку, было более приятным на вкус, чем в холодном виде, и напоминало тушеную свинину с овощами. Однако ей не понравился процесс подачи — необходимость сильно надавливать на тюбик, чтобы выдавить пюре, оставила неприятные ощущения. Борщ, наоборот, стал гораздо вкуснее, когда был подогрет. Эмми особенно отметила кислинку, которая была в супе, и признала, что борщ оказался «отличным».

Заключительным блюдом был творог с пюре из облепихи, который, по словам Эмми, оказался самым неприятным. Он имел более творожную текстуру с горчинкой из-за облепихи, и она не оценила этот вкус, особенно после более сладкого и фруктового творога со смородиной. В целом она назвала этот опыт потрясающим.

