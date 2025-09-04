В NASA раскрыли ожидаемые сроки пребывания миссии астронавтов на Луне

В Соединённых Штатах ожидают, что отправленные в рамках будущей миссии на Луну астронавты пробудут на сателлите от восьми до двенадцати дней. Об этом сообщил глава Министерства транспорта США Шон Даффи, который в настоящее время исполняет обязанности администратора NASA.

«Artemis III (название миссии на Луну. — Прим. Life.ru) будет, когда мы вернёмся на Луну. Мы пробудем там где-то от восьми до двенадцати дней. Самый долгий срок пребывания в прошлом составлял три дня», — сказал Даффи во время общения с телеканалом Fox News.

По его словам, Соединённые Штаты намерены отправлять полезные грузы на поверхность спутника Земли, чтобы начать строительство своего «базового лагеря».

Напомним, ранее НАСА сообщало о планах осуществить первую за более чем полвека высадку человека на Луну в рамках миссии Artemis III в середине 2027 года.