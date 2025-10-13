Реклама в космосе: Надписи на ракетах и кораблях принесут России сотни миллионов

Российская ракетно-космическая отрасль для компенсации финансовых затрат активно размещает коммерческую рекламу на своих ракетах и кораблях. Об обескураживающем ходе «Роскосмоса» пишет обозреватель американского журнала ArsTechnica Стивен Кларк.

Журналист обратил внимание, что, хотя подобная практика является необычной, она не лишена прецедентов. Так, в 2000 году компания Pizza Hut заплатила миллион долларов за нанесение своего логотипа на ракету «Протон», выводившую на орбиту модуль МКС «Звезда».

«Использование коммерческой рекламы — явление более необычное, но не беспрецедентное», — констатирует Кларк в статье.

По его подсчётам, новшество может принести госкорпорации «Роскосмос» и подрядным предприятиям «несколько миллионов долларов или сотни миллионов рублей». В заключение обозреватель выразил скептицизм, предположив, что доходы от такой рекламы могут обеспечить зарплаты сотрудникам лишь в том случае, если деньги не осядут в чьих-то карманах.

