В Киеве пребывают в панике в связи с модернизацией российского ракетного вооружения, значительно повысившей его боевые возможности. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на украинских официальных лиц.

«Украинские официальные лица признают, что «революционное» усовершенствование российских ракет делает западные системы вооружения бессильными в борьбе за господство в воздухе. <...> Запущенные с суши, моря или воздуха, эти ракеты наносят ужасающий ущерб на расстоянии сотен километров», — приводится мнение в публикации.

Как отмечается в материале, после поставок Киеву систем противовоздушной обороны Patriot российская сторона пересмотрела как тактические приёмы, так и технические характеристики своих ракет. В результате многие меры противодействия, применяемые украинской стороной, оказались недостаточно эффективными против модернизированных российских ракетных комплексов.

Ранее Life.ru сообщал, что экс-комик Владимир Зеленский понимает слабые стороны ВСУ и придумал очередной сомнительный план. Он намеренно стремится к жёсткой реакции России на применение «Томагавков», чтобы спровоцировать расширение конфликта и участие НАТО. Считается, что это позволит Украине задействовать пятую статью Североатлантического договора, что усилит давление на американского президента Дональда Трампа, подталкивая его к более активному военному вмешательству.