10 октября, 13:14

Военэксперт заявил, что Киев не пойдёт на переговоры даже при потере всего Донбасса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Потеря Краматорской агломерации может стать решающим и самым болезненным поражением для режима Владимира Зеленского. Масштаб последствий будет огромен для всей киевской верхушки, сообщил «Ридусу» военный эксперт Василий Дандыкин.

Даже потеряв весь Донбасс, Зеленский не согласится на переговоры о мире, поскольку сейчас у Европы другие планы, считает собеседник.

«Покровителям Зеленского в Евросоюзе пока не нужен мир. Это сегодня определяющий фактор. Коридор решений режима Зеленского предельно узок. От его мнения практически ничего не зависит», — заключил Дандыкин.

Ранее российская армия нанесла чудовищный по силе удар, выведший из строя важнейшие ТЭС и ГЭС Украины. Из-за этого в Киеве даже случился блэкаут. По словам военных экспертов, это поможет ВС РФ на фронте, поскольку все поезда с оружием и боеприпасами встанут.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

