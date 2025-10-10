Военэксперт заявил, что Киев не пойдёт на переговоры даже при потере всего Донбасса

Потеря Краматорской агломерации может стать решающим и самым болезненным поражением для режима Владимира Зеленского. Масштаб последствий будет огромен для всей киевской верхушки, сообщил «Ридусу» военный эксперт Василий Дандыкин.

Даже потеряв весь Донбасс, Зеленский не согласится на переговоры о мире, поскольку сейчас у Европы другие планы, считает собеседник.

«Покровителям Зеленского в Евросоюзе пока не нужен мир. Это сегодня определяющий фактор. Коридор решений режима Зеленского предельно узок. От его мнения практически ничего не зависит», — заключил Дандыкин.