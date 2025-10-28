Бомбардировщики B-1B ВВС США в понедельник совершили пролёт возле Венесуэлы

Самолёты Военно-воздушных сил Соединённых Штатов осуществили очередной пролёт стратегических бомбардировщиков вблизи воздушных границ Венесуэлы. Согласно данным американского специализированного издания Air & Space Forces, несколько бомбардировщиков B-1B Lancer выполнили манёвры 27 октября, что стало уже третьей подобной акцией с 15 октября.

«Несколько бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США 27 октября пролетели вблизи Венесуэлы в рамках очередной демонстрации силы США, направленной на Каракас и наркокартели латиноамериканской страны», — сказано в материале.

Как сообщается, воздушные суда поднялись с авиабазы Гранд-Форкс в Северной Дакоте и проследовали в южном направлении с активированными системами опознавания. Над территорией Флориды произошла дозаправка в воздухе с использованием самолётов-заправщиков с авиабазы Макдилл, после чего бомбардировщики продолжили движение к району проведения операции.

В официальных кругах Пентагона эти действия охарактеризовали как демонстрацию возможностей бомбардировочной авиации США.