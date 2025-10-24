Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 21:27

Трамп обвинил Венесуэлу в отправке наркотиков и нелегальных мигрантов в США

Обложка © Flickr / The White House

Обложка © Flickr / The White House

Американский президент Дональд Трамп заявил, что публикации СМИ об отправке бомбардировщиков B-1 к границе с Венесуэлой не соответствуют действительности. Тем не менее Белый дом недоволен Каракасом.

«Нет, это неправда», — заявил республиканец. Он отметил, что претензии к Венесуэле многочисленны, включая обвинения в отправке наркотиков и незаконных мигрантов на территорию Соединённых Штатов.

Хозяин Жёлтого дома: Как Трамп стал слоном, кидающим кирпичи
Хозяин Жёлтого дома: Как Трамп стал слоном, кидающим кирпичи

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что армия страны располагает пятью тысячами ракетных комплексов «Игла-С» на ключевых позициях и готова распределить операторов ПЗРК по всей территории. По его словам, эти меры должны сделать Венесуэлу неприступной. Он заявил, что республика никому не угрожает, но не потерпит внешнего вмешательства в свои дела.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Венесуэла
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar