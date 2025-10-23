Сектор Газа
23 октября, 04:38

Мадуро заявил, у армии Венесуэлы есть пять тысяч комплексов «Игла-С»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что армия страны располагает пятью тысячами ракетных комплексов «Игла-С» на ключевых позициях и готова распределить операторов ПЗРК по всей территории. По его словам, эти меры должны сделать Венесуэлу неприступной. Заявление лидера прозвучало в ходе мероприятия, которое транслировал телеканал VTV.

«Все военные мира знают силу «Игла-С». И Венесуэла имеет ни много ни мало целых пять тысяч ракет «Игла» на ключевых позициях ПВО, чтобы гарантировать мир, стабильность, спокойствие нашего народа. Более пяти тысяч. Кто понял, тот понял», — сказал Мадуро.

Как отметил политик, тысячи операторов ПЗРК прошли подготовку и могут быть оперативно размещены на оптимальных для ПВО позициях в любом регионе страны. Мадуро пообещал сделать Венесуэлу «неприступной», создав систему обороны в каждом уголке страны. Он заявил, что республика никому не угрожает, но не потерпит внешнего вмешательства в свои дела.

Ранее американский лидер Дональд Трамп завершил пресс-конференцию с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, ответив на вопрос о президенте Венесуэлы. Один из журналистов поднял тему напряжённости в отношениях между США и Венесуэлой. Республиканец обратил внимание, что венесуэльский лидер Николас Мадуро, стремясь наладить отношения с Соединёнными Штатами, предложил «всё, что есть в его стране».

