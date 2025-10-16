Сектор Газа
Трамп сообщил о новом ударе по судну с «наркотеррористами» у берегов Венесуэлы

США нанесли удар по судну, связанному с террористической организацией, которая занимается наркоторговлей около побережья Венесуэлы. Об этом написал американский лидер Дональд Трамп в соцсетях. Как он уточнил, соответствующий приказ отдал глава Пентагона Пит Хегсет.

Как уточнил Трамп, в результате удара были убиты шесть человек. Видео © Telegram / Donald J. Trump

«Разведданные подтвердили, что судно перевозило наркотики, было связано с незаконными сетями наркоторговцев и осуществляло транзит по известному маршруту DTO (Любая организация, признанная террористической в соответствии с законодательством или нормативными актами США. — Прим. Life.ru)», — говорится в посте Трампа.

По словам президента США, в международных водах был нанесён удар, в результате которого погибли шесть человек, идентифицированных как «наркотеррористы». Он также отметил, что американские силы действовали без потерь.
Лавров осудил США за нарковойну против Венесуэлы
Напомним, ранее Венесуэла сообщила о военной провокации у своих берегов. Системы ПВО зафиксировали не менее пяти американских боевых самолётов. Президент Николас Мадуро распорядился подготовить ответные меры, а министерство обороны охарактеризовало инцидент как угрозу национальному суверенитету. Позднее американский лидер Дональд Трамп приказал прекратить дипломатические контакты с Венесуэлой.

BannerImage

Обложка © Telegram / Donald J. Trump

Наталья Демьянова
