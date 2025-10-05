Лавров осудил США за нарковойну против Венесуэлы
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его венесуэльский коллега Иван Хиль Пинто выразили совместную озабоченность усилением действий США в Карибском море. Информацию передаёт пресс-служба российского дипломатического ведомства по итогам телефонных переговоров.
«Министры выразили серьёзную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далеко идущими последствиями для региона. Лавров заявил, что Россия решительно осуждает нанесённый вооружёнными силами США 3 октября новый удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы», — сообщили в дипведомстве.
Министры также выразили обеспокоенность возможными попытками связать объявленную Вашингтоном войну с наркокартелями с ситуацией в Гаити. Кроме того, они не согласились с широкой интерпретацией резолюции Совета Безопасности ООН, касающейся ситуации на Гаити.
Российская сторона подтвердила всестороннюю поддержку законного правительства Венесуэлы и солидарность с её народом в текущей международной обстановке. Министры договорились о дальнейшей координации действий на площадке ООН для защиты суверенитета государств и принципа невмешательства во внутренние дела.
Напомним, что ранее вооружённые силы США атаковали быстроходный катер, который транспортировал партию наркотиков недалеко от берегов Доминиканской Республики. В результате удара погибли три человека. В Венесуэле усомнились, что военные уничтожили судно с наркотиками. Отмечается, что США действуют через ложные поводы во время силовых вмешательств.
