Лавров осудил США за нарковойну против Венесуэлы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его венесуэльский коллега Иван Хиль Пинто выразили совместную озабоченность усилением действий США в Карибском море. Информацию передаёт пресс-служба российского дипломатического ведомства по итогам телефонных переговоров.

«Министры выразили серьёзную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далеко идущими последствиями для региона. Лавров заявил, что Россия решительно осуждает нанесённый вооружёнными силами США 3 октября новый удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы», — сообщили в дипведомстве.

Министры также выразили обеспокоенность возможными попытками связать объявленную Вашингтоном войну с наркокартелями с ситуацией в Гаити. Кроме того, они не согласились с широкой интерпретацией резолюции Совета Безопасности ООН, касающейся ситуации на Гаити.

Российская сторона подтвердила всестороннюю поддержку законного правительства Венесуэлы и солидарность с её народом в текущей международной обстановке. Министры договорились о дальнейшей координации действий на площадке ООН для защиты суверенитета государств и принципа невмешательства во внутренние дела.