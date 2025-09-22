ВС США уничтожили у берегов Доминиканы катер, перевозивший сотни пакетов с наркотиками
Вооружённые силы США нанесли удар по быстроходному катеру, перевозившему партию наркотиков, вблизи берегов Доминиканской Республики. Об этом сообщила местная газета Diario Libre, ссылаясь на данные совместной операции Соединённых Штатов и Доминиканы. В ходе операции изъято 377 пакетов с наркотическими веществами.
Операция была проведена в районе острова Беата, провинция Педерналес. По словам официального представителя доминиканского Управления по контролю за наркотиками Карлоса Деверса, она началась ударом Вооружённых сил США, который позволил властям республики обнаружить быстроходное судно, перевозившее, предположительно, 1 тыс. кг наркотиков.
Согласно разведданным, наркоторговцы планировали использовать территорию Доминиканской Республики как транзитный пункт для доставки наркотиков в США. Были активированы протоколы морского и воздушного наблюдения.
После уничтожения судна доминиканские службы извлекли из воды 13 мешков с 377 упаковками, предположительно, кокаина. Около 60 упаковок сгорели в результате взрыва. Доминиканское антинаркотическое управление начало расследование для установления происхождения груза и причастных к преступлению лиц. Операция у берегов Доминиканы соответствует стратегии США по усилению своего присутствия в Карибском бассейне для борьбы с наркотерроризмом и международной наркоторговлей.
Напомним, администрация США продвигает законопроект, который может наделить американского лидера Дональда Трампа широкими военными полномочиями. Речь идёт, в том числе, и о санкционных ударах по людям, которых республиканец считает «наркотеррористами», и государствам, которые, по его мнению, поддерживают наркокартели. Сторонники законопроекта обращают внимание, что ежегодно от передозировок наркотиками в США погибают порядка ста тысяч человек, и Белый дом апеллирует к необходимости самообороны и законам войны.