17 сентября, 11:11

Принцесса против бандитки: Психолог объяснила, как тёмная сторона Тарасовой втянула её в наркоскандал

Психолог Кардиакос: В скандал с наркотиками Тарасову втянула её тёмная сторона

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aglayatarasova

Актриса Аглая Тарасова могла попасть в скандал с наркотиками из-за внутренних противоречий. Такое предположение высказала семейный психолог Анастасия Кардиакос.

По её словам, у Тарасовой мог проявиться внутренний конфликт между архетипом «принцессы», которую ожидали видеть родители, и «дрянной девчонкой», олицетворяющей смелость, самовыражение и вызов.

«У ребёнка может сформироваться некое внутреннее напряжение, которое требует разрядки. Это как раз про зависимости различного характера», — сказала эксперт в разговоре с «Радио 1».

Психолог также связала ситуацию с возрастным кризисом 33 лет — периодом переоценки ценностей, когда люди либо берут себя в руки, либо ментально «выходят на пенсию». Кардиакос подчеркнула, что без знания личных обстоятельств актрисы нельзя давать категоричных оценок, но текущее поведение может свидетельствовать о доминировании теневой стороны личности.

Напомним, Аглая Тарасова была задержана в Домодедово с вейпом, в котором при проверке нашли запрещённые вещества. Артистке предъявлены обвинения в контрабанде. Сейчас ей запрещено покидать дом в ночное время и пользоваться телефоном. На заседании актриса признала свою вину. Юрист Сергей Жорин рассказал Life.ru, что может грозить Тарасовой за её проступок.

