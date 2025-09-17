Принцесса против бандитки: Психолог объяснила, как тёмная сторона Тарасовой втянула её в наркоскандал

Актриса Аглая Тарасова могла попасть в скандал с наркотиками из-за внутренних противоречий. Такое предположение высказала семейный психолог Анастасия Кардиакос.

По её словам, у Тарасовой мог проявиться внутренний конфликт между архетипом «принцессы», которую ожидали видеть родители, и «дрянной девчонкой», олицетворяющей смелость, самовыражение и вызов.

«У ребёнка может сформироваться некое внутреннее напряжение, которое требует разрядки. Это как раз про зависимости различного характера», — сказала эксперт в разговоре с «Радио 1».